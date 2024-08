Preta Gil relata dificuldades após retirada do reto: 'Uso fralda'

Preta Gil, 50, afirmou passar por dificuldades desde que retirou o reto em meio ao tratamento contra o câncer.

O que aconteceu

A cantora contou que tem sofrido de incontinência fecal e vem usando fralda por conta disso. "Minha parte digestiva é toda diferente. Eu ainda passo por coisas muito delicadas. Tenho incontinência fecal, ainda uso fralda. A reabilitação é longa até eu conseguir retomar o comando do meu corpo. É muita fisioterapia pélvica", detalhou ela, em entrevista à edição desta terça (27) do programa Conversa com Bial (Globo) - gravado antes da descoberta da volta da doença.

Preta admitiu que a luta contra o câncer foi uma das experiências mais pesadas que já enfrentou. "Muitas renúncias. Parece um pesadelo, que não está acontecendo com você, mas, ao mesmo tempo, está. As decisões estavam nas minhas mãos, mas em um estado de vulnerabilidade total, porque não sabia o que iria acontecer."