Psicodélico e afrofuturista: Jonathan Ferr leva urban jazz ao Rock in Rio

A mistura psicodélica de jazz, neo soul, hip hop, R&B e música eletrônica é a receita do urban jazz de Jonathan Ferr. O pianista, cria de Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, aposta nas suas vivências e no discurso afrofuturista para o seu som. O músico está pronto para o seu segundo Rock in Rio, onde se apresenta no dia 21 de setembro, no palco Global Village, e também para ser o único a representar o Brasil no festival Womex, importante feira de negócios de música em Manchester, na Inglaterra, em outubro.

"Eu trago referências urbanas para o meu som. Sempre fui um jazzista que andou com MCs e com beatmakers. Não sou o cara que foi estudar piano em Nova York aos 15 anos, mas assumo o espaço que eu tenho e que outros não têm. Eles não frequentaram o baile charme ou jongo, como eu sempre frequentei. Para onde eu vou, Madureira vai comigo", contou Ferr em conversa com Splash.