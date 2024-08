Nova vilã gera caos em série de 'Cidade de Deus': 'Ela é o fogo do inferno'

Andréia Horta, 41, estreia no universo "Cidade de Deus" com a personagem Jerusa. A vilã movimenta a série "Cidade de Deus: A Luta não Para" vivendo um conturbado relacionamento com Bradock (Thiago Martins).

Ela faz as coisas acontecerem. Ela instaura o caos, joga o álcool, coloca fogo e, ao mesmo tempo, é o próprio fogo do inferno. Uma força muito escandalosa.

O que disse Andréia Horta

Advogada, Jerusa causa conflitos na comunidade retratada na série. "É um desafio fazer uma personagem tão diferente e fascinante. Quando eu li, fiquei apaixonada por ela. Assim como todas as personagens femininas da série, cada uma agindo na sua área, ela também é uma força transformadora."