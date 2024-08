Tina, de Mauricio de Sousa, vai discutir gênero e assédio à mulher em peça

Tina vai ocupar o palco do Teatro das Artes, em São Paulo, a partir de 4 de outubro. A montagem dedicada à personagem criada por Mauricio de Sousa discutirá questões de gênero e assédio à mulher.

Espetáculo é uma adaptação da Graphic Novel "Tina - Respeito" (2019), escrita pela quadrinista Fefê Torquato. O projeto, que foi idealizado pela MSP (Mauricio de Sousa Produções), conta com a supervisão e a direção-geral de Mauro Sousa, um dos filhos do cartunista.

Peça nasceu da vontade de dialogar com o público sobre questões importantes da sociedade atual. Diante disso, a escolha da personagem pareceu natural.