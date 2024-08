Thalita Carauta sobre Leidi de 'Mania de Você': 'Não sei se é uma vilã'

Ela entra ali como uma pessoa de caráter duvidoso. Eu ainda estou conhecendo os limites dela, de acordo com os capítulos que vão chegando. Vou entendendo até onde essa mulher pode chegar.

Thalita Carauta

Sonsa e mentirosa, ela vai bater na porta de Ísis (Mariana Ximenes) para chantageá-la depois de saber o segredo que ela guarda. "Ela entra aí com um segredo em relação a Ísis, que ela mantém a Ísis na mão, mas a gente não sabe se, em algum momento, esse jogo não vai virar também e apresentar uma outra dinâmica. Eu acho que é isso que vai fazer com que a novela seja mais gostosa, e que é a cara das novelas do João [Emanuel Carneiro], né? Porque sempre há essas viradas que surpreendem o público".

Leidi aparecerá pela primeira vez no capítulo 5 de "Mania de Você". "Ela faz uma aparição ali no capítulo 5, para pontuar uma informação, mas depois ela realmente só entra no capítulo 14. Eu, até agora, encontrei com a Leidi três vezes. Gravei três cenas dela".