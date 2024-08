Qual é a história da novela 'Mania de Você', próxima trama das 9 da Globo?

Amizade, romance e tensão

A trama parte da amizade entre duas jovens, Viola e Luma, que parecem predestinadas a entrarem, literalmente, uma na vida da outra. Nascidas no mesmo dia, em situações bem distintas, elas se conhecem anos mais tarde, unidas por coincidências que vão além da data de aniversário e da paixão pela gastronomia. Tudo isso, temperado por muito romance, drama, mistério, aventura e pitadas de humor.

De origem humilde, Viola (Gabz) se muda com o namorado Mavi (Chay Suede) para Angra dos Reis, onde Luma (Agatha Moreira) tem uma vida luxuosa, bancada pelo homem que acredita ser seu pai, o inescrupuloso Molina (Rodrigo Lombardi), empresário do ramo de cibersegurança. Ele mantém, há décadas, um relacionamento não assumido com sua submissa funcionária Mércia (Adriana Esteves), mãe de Mavi. A recém-formada chef de cozinha, Luma, namora o caiçara Rudá (Nicolas Prattes), que encontra com Viola por acaso e se apaixona.

Assim, começa a trajetória da dupla, que vai da paixão pelas receitas à obsessão pelo mesmo homem, da conexão imediata ao ponto de uma passar a viver a realidade que era da amiga, dez anos mais tarde. Uma jornada dividida entre a cumplicidade e a rivalidade, que as inclui num quarteto amoroso e é impactada por uma série de circunstâncias, reviravoltas e surpresas, como o segredo em torno de um assassinato.

Como pano de fundo dessas histórias, está o cenário da natureza paradisíaca da região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde a atmosfera cosmopolita dos resorts convive com a simplicidade das comunidades locais. Além disso, estão previstas gravações em Portugal, local onde se desenrola a trama de um dos protagonistas.

Qual é o elenco de 'Mania de Você'?

A história é protagonizada por um quarteto jovem: Gabz, Agatha Moreira, Chay Suede e Nicolas Prattes. Além deles, a novela conta com nomes de peso, como Rodrigo Lombardi, Ana Beatriz Nogueira, Thalita Carauta, Mariana Ximenes, Eliane Giardini, Mariana Santos, Alanis Guillen, Bukassa Kabengele, Antonio Saboia, Allan Souza Lima, Jaffar Bambirra e Joana de Verona. A direção artística é de Carlos Araujo.