'Gael é mais inteligente do que estão supondo', diz Chico Barney

Eu acho que o Gael é mais inteligente do que estão supondo. Não acho que ele seja influenciável, acho ele muito espertalhão, ele tenta construir o que é interessante para ele, usando do seu entorno da melhor forma possível. Ele ouve e tenta se impor ali.

"Eu vejo ele como um cara inteligente e que está jogando", concorda Bárbara Saryne no Splash Show. Para ela, a desconfiança de Lucca se dá pelas repetidas idas de Gael ao quarto laranja, em busca de um grupo que é rival do sertanejo na competição. "Mas ao mesmo tempo, ele está fazendo o jogo dele."

Muita gente se incomoda com o Gael na casa, então ele está mais do que certo de tentar achar outras alianças, um jeito de se defender ali.

Ela lembra que Gael era o grande alvo dos competidores nesta semana, e devido ao ocorrido com Rodrigo Garcia, em que o manauense deu um tapa no bumbum do ator, o jogo mudou e casa trocou seu foco. "Não acho que foi jogo porque a situação realmente aconteceu, mas ele (Gael) foi inteligente de ir no outro quarto, contar para as pessoas, expor como se sentiu, para fazer eles votarem no Rodrigo", conclui.