Não assista no escuro à nova série de terror da Netflix sobre eventos reais

Uma das novidades no catálogo da Netflix que já está conquistando os fãs é a série "Terça do Terror" (2024), uma antologia que promete tirar o sono de qualquer um com suas histórias assustadoras.

Baseada em fatos reais

"Terça do Terror" é uma série no estilo dorama que mergulha em uma coleção de contos assustadores, cada um mais perturbador que o outro. A série foi inspirada em relatos aterrorizantes compartilhados por ouvintes do programa de rádio Angkhan Khlumpong, bastante popular na Tailândia.

Embora sejam inspiradas em eventos reais, as histórias de "Terça do Terror" são elaboradas com muita criatividade, tornando-se muito mais do que simples recriações de fatos.