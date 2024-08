Luciano sobre futuro com Zezé na Festa do Peão: 'Não deve dizer pra sempre'

Zezé Di Camargo e Luciano foram atração do palco principal da 69ª Festa do Peão de Barretos desta sexta-feira (23). Os sertanejos, que se apresentaram no Barretão pela primeira vez em 1992, vivem fase de projetos solo e deram como incerto futuras participações como dupla na principal festa de peão do país.

Sempre é uma palavra muito [forte], né?. Pra vida, eu acho que a gente não deve dizer pra sempre. Enquanto Deus permitir, pode ter certeza que a gente vai estar aqui no Barretão cantando como Zezé Di Camargo e Luciano. Enquanto Deus quiser, a gente vai estar cantando sim.

Luciano, em entrevista coletiva no Parque do Peão.

Já Zezé Di Camargo, que declarou recentemente ter se surpreendido com a carreira solo gospel do irmão, garantiu que eles virão a Festa do Peão 'sempre que convidados'. "Sempre pode contar. A gente só não vem cantar aqui quando eles não querem que a gente venha, porque tem as outras atrações também. Eles têm que mudar de um ano para o outro. Todas as festas passam por isso, né?".