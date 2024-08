Voz rouca e bronca marcam show de Zezé di Camargo & Luciano em Barretos

Zezé di Camargo fez seu show em Barretos (23) quase afônico, e Luciano foi quem segurou em momentos fundamentais. Não bastasse a voz falha, a dupla gasta bastante de seu fôlego ao correr de um lado a outro do palco, quase sempre se posicionando nas extremidades da plataforma, em frente aos camarotes da arquibancada.

Além do vazio que fica, por diversas vezes, no meio do palco, é raro que os dois figurem no mesmo quadro nos telões. Ou se vê Luciano, ou se vê Zezé.

A dinâmica levou ao momento em que Zezé parou o show para dar uma bronca na produção dos outros artistas que se apresentarão no mesmo palco depois dele — Luan Santana e João Bosco & Vinícius, que vieram de última hora para substituir Zé Neto & Cristiano.