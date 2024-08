Nem Bolsonaro no telão tira atenção dos fãs na volta de Hugo Pena & Gabriel

O local estava com o som bem melhor, sem o grave estourado. Nas projeções do cenário, o nome da dupla seguiu fixo no centro do palco, enquanto cinegrafistas passeavam entre os músicos e flagraram momentos do público para exibir nos telões laterais — às vezes desfocados por longos segundos, mas faz parte.

Enquanto um casal se via pelo telão e se beijava, a imagem foi interrompida para mostrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro discursava na arena do rodeio, logo ali ao lado.

Só não era possível saber sobre o que ele falava, porque Hugo Pena & Gabriel seguiram mandando bala nas caixas de som. Retornaram a Tião Carreiro & Pardinho, receberam convidados e agitaram o fim do show com "Tô Nem Aí", "Quatro Estações" e um de seus maiores hits, "Mala Pronta".

*A jornalista viaja a Barretos a convite da organização da Festa.