Estrela da Casa: Gael relata ter sofrido assédio; câmeras são cortadas

Gael Vicci, 18, contou para aliados que sofreu um assédio de Rodrigo Garcia, 24, seu colega de confinamento do Estrela da Casa (Globo).

O que aconteceu

No quarto laranja, Gael relatou que Rodrigo teria lhe dado um tapa na bunda na última festa, que aconteceu na madrugada deste sábado (24). Ao conversar sobre o assunto com aliados, usuários relataram nas redes sociais que as câmeras do Globoplay foram cortadas.

Logo após a situação, Gael foi até a cabine relatar para a produção sobre o ocorrido. A equipe do programa chamou os dois participantes para conversar na cabine. O ator logo saiu da festa, ficando na parte interna da casa e chorou antes de dormir.