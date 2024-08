Festivais distantes das capitais dão motivos para botar o pé na estrada

A 520 km de Salvador, a cidade de Vitória da Conquista (BA) abriga o tradicional Festival de Inverno da Bahia há 18 anos. Na edição 2024, o público vai curtir Nando Reis e Anavitória, Xand Avião e SPC, na sexta (23); Filhos de Jorge, Maiara & Maraisa, Menos É Mais e Samuel Rosa, no sábado (24); e Ana Castela, Jão e Seu Jorge, no domingo (25).

Maiara & Maraisa, que se apresentam no Festival de Inverno da Bahia 2024 Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

A 260 km de Campo Grande, um dos polos de ecoturismo mais populares do Brasil assiste ao Festival de Inverno de Bonito (MS). Com a filosofia de combinar música e conservação do ambiente, o evento gratuito, iniciado na quarta (21), ainda conta com shows de Zé Ramalho, na sexta (23); Sandra de Sá e Olodum, no sábado (24); e Teodoro & Sampaio, no domingo (25).

Chitãozinho & Xororó, que tocam no sábado (24) na Festa do Peão de Barretos Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

E, a 425 km de São Paulo, a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos chega ao seu segundo e último fim de semana. As principais atrações se apresentam na sexta (23) e no sábado (24): Zezé di Camargo & Luciano, João Bosco & Vinicius, Luan Santana, Hugo Pena & Gabriel, Guilherme & Santiago, Munhoz & Mariano, Bruno César & Rodrigo sobem ao palco na sexta; Chitãozinho & Xororó, Cody Johnson, Hugo & Guilherme, Jads & Jadson, Fiduma & Jeca, VH & Alexandre, Bruno Rosa e Zé Ricardo & Thiago fazem shows no sábado.

Outros festivais

Após passar por Florianópolis na quinta (22), o Australian Connection Festival acontece em Curitiba, nesta sexta (23), e no Rio de Janeiro, no domingo (24). É um encontro de peso com três bandas clássicas do rock da Austrália que estouraram nos anos 1980: Hoodoo Gurus, Gang Gajang e RSpys (esta última é a banda Spy v Spy, que mostra versões reggae de suas próprias músicas).