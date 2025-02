Após show marcante no Rock in Rio, Mariah Carey se apresenta no The Town

O The Town acaba de anunciar duas artistas que se apresentarão no Palco Skyline. No dia 13 de setembro, Mariah Carey será headliner no festival. Após uma performance icônica na edição de 40 anos do Rock in Rio, a cantora retorna ao país para encantar o público na segunda edição do The Town. Na mesma data, Jessie J vai levar seus grandes sucessos para a Cidade da Música. A segunda performance da noite será de Ivete Sangalo, que faz sua estreia no The Town.

Mariah Carey Imagem: Reprodução

Para os fãs que desejam ver as apresentações, a venda do The Town Card acontece nesta quinta-feira (20), às 19h. Equivalente a um ingresso de gramado, o Card permite que quem o adquirir escolha a data de sua preferência posteriormente, garantindo acesso ao evento antes mesmo da confirmação completa do line-up. O festival acontecerá nos dias 06, 07, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O planejamento será necessário: no Rock in Rio, os ingressos para o dia da apresentação de Mariah esgotaram em apenas 37 minutos. Os ingressos são vendidos exclusivamente online, por meio da plataforma Ticketmaster Brasil.