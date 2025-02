No show de 40 anos, The Cult agrada dos góticos aos ouvintes de rádio rock

Eram 21h46 de um domingão (23) em São Paulo quando o The Cult abriu o show da sua turnê de celebração de 40 anos da banda.

O que aconteceu

Os 16 minutos de atraso causavam assobios de ansiedade na plateia. Menos porque "amanhã era dia de trampo", como gritou um figura, e mais porque a galera sabia do impacto que viria. Fossem os góticos influenciados pelos singles de "Love" nos telões do porão do Retrô, seja quem surtou com as guitarras de "Love Removal Machine" na guinada definitiva ao hard rock em "Electric" ou quem não cansa de ouvir os hits de "Sonic Temple" nas rádios rock da vida.

Ian Astbury e Billy Duffy são daquelas dobradinhas vocal/guitarra clássicas do rock, com química e uma história pra contar. Ian continua cantando com destreza, mesmo não possuindo o alcance de outros tempos. A maturidade faz com que ele se ache na música. Seu pandeiro e sua marra característicos estavam lá. Na cabeça, uma bandana.