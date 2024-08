Sthorm Festival, em Piracicaba (SP), terá Macy Gray e baterista Matt Sorum

No dia 24 de agosto, Piracicaba, no interior de São Paulo, será o cenário de um encontro musical inédito entre duas expoentes da música negra do Brasil e dos Estados Unidos. Agnes Nunes, uma das vozes mais promissoras da nova música brasileira, será a headliner do Sthorm Festival, um evento que une as fronteiras da arte e da ciência. E, para tornar a ocasião ainda mais especial, a cantora convidou a norte-americana Macy Gray para subir ao palco ao seu lado.

O que vai acontecer

Famosa pela voz rouca e seu estilo que passeia por diversas vertentes do rhythm and blues, Macy Gray tem influências de lendas como Billie Holiday e Betty Davis. A cantora já emplacou músicas que marcaram gerações, como "I Try" e "Sweet Baby", e, assim, estabeleceu-se como estrela da black music contemporânea.

Mas as surpresas não param por aí: o festival contará também com a participação de Matt Sorum, baterista que fez história em bandas icônicas como Guns N' Roses, Velvet Revolver e The Cult. Com uma carreira que atravessa décadas, Sorum trará seu rock visceral para compor a trilha sonora de um evento que é, ao mesmo tempo, uma celebração da arte e uma janela para o futuro.