Best of Blues and Rock anuncia Alice Cooper e Deep Purple como headliners

O festival Best of Blues and Rock ganhou mais um final de semana de evento - com Alice Cooper e Deep Purple como headliners. Os veteranos se apresentam nos dias 14 e 15 de junho, engrossando o rol de atrações já anunciadas, entre elas Dave Matthews Band, Richard Ashcroft e Barão Vermelho.

A 12ª edição do festival acontece no Parque do Ibirapuera e apresenta uma curadoria bem variada. O primeiro final de semana, nos dias 7 e 8 de junho, tem Dave Matthews Band e Richard Ashcroft (ex-vocalista do The Verve, que se apresenta no Brasil pela primeira vez) como atrações principais.

Os brazucas Cachorro Grande, que estão em turnê comemorativa de 25 anos, e Vitor Kley completam o line do primeiro dia, enquanto Barão Vermelho e Paula Lima (cantando Rita Lee) se apresentam no segundo.