Após sucesso no Rio e em Brasília, show une Criolo, Rael e Mano Brown em SP

Mesma origem

Em comum, além da música, os cantores têm a origem. Os três são de São Paulo e cresceram em bairros próximos na zona sul da cidade, respectivamente Grajaú, Jardim Iporanga e Capão Redondo.

O setlist será dividido em três blocos com músicas das carreiras dos três. Em cerca de 90 minutos de show, Criolo, Rael e Mano Brown cantam temas como 'Não Existe Amor em SP', 'Jesus Chorou', 'Envolvidão', 'Subirusdoistiozin', 'Vida Loka, Pt. 2' e 'O Hip Hop É Foda'.

Criolo, Rael e Mano Brown

Espaço Unimed

Sábado, 22h

Ingressos a partir de R$ 120

Venda: Eventim

Imagem: Telmo Pinto/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

The Cult, do clássico 'She Sells Sanctuary', toca em três capitais

Com som voltado para o hard rock, uma pegada de blues e visual meio dark meio hippie, o The Cult emplacou vários hits nos anos 1980, incluindo o clássico 'She Sells Sanctuary'. A banda inglesa (no foto, o vocalista Ian Astbury) volta ao Brasil para shows no Rio de Janeiro (sábado), São Paulo (domingo) e Curitiba (terça). Ao vivo, o The Cult não costuma render tanto como nos discos, mas a banda norte-americana Baroness, que abre os shows, é um atrativo.