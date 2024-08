Jaque e Lucas Souza tretam sobre convite para o De Férias com o Ex

Jaquelline Grohalski , 30, e Lucas Souza, 41, trocaram farpas nas redes sociais, após um comentário do cantor sobre ir para o reality da MTV.

O que aconteceu

A confusão começou com uma fala de Lucas sobre ter sido chamado para o reality em que ex-casais são confinados juntos. "O 'De Férias com Ex' me chamou para participar do programa. Eu fiquei só imaginando o povo saindo do mar, imagina o quebra pau."

Em uma postagem em uma perfil de notícias de celebridades, Jaque alfinetou o ex-namorado. "Eu não sei se dou risada ou se tenho pena, só pode tá sem conteúdo mesmo", respondeu a ex-peoa.