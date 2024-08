Estrela da Casa: Evellin conta proposta de Lucca para trocar de quarto

MC Mayarah, 29, Thália, 21, Califfa, 31, Ramalho 23 e Evellin, 33, se reuniram para conversar sobre a proposta de Lucca feita para Evellin.

O que aconteceu

Evellin e MC Mayarah contam para os colegas do laranja que a sertaneja foi convidada a trocar de quarto por Lucca. "Lucca? Tô falando... safado", responde Califfa.

Elas explicam que a ideia do cantor goiano foi por ter muita afinidade com Evellin, e estar se sentindo sozinho no quarto azul. "Ele falou 'por que você não vai lá para o nosso quarto agora que está sobrando uma cama? E o Rodrigo tem mais afinidade com o pessoal do seu quarto. A gente pode ficar papeando."