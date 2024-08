Daniel homenageia João Paulo e diz: 'Vão ter que me aturar por muito tempo'

Daniel, 55, está de volta a Festa do Peão de Barretos após 10 anos. O cantor sertanejo comandou o segundo show da noite desta quinta-feira (22) e trouxe repertório da turnê de homenagem ao amigo e parceiro de dupla, João Paulo — que morreu em acidente de carro, em 1997.

O que aconteceu

Show teve abertura com imagens marcantes da vida e carreira de Daniel e traz registros ao lado de João Paulo. Em seguida, o sertanejo cantou a clássica canção "Estou Apaixonado", maior sucesso de sua história ao lado do parceiro, para delírio dos fãs.

Emocionado, o artista embalou discurso reflexivo sobre sua trajetória de 40 anos no universo sertanejo. "Fala, Barretão. Que honra gente, que satisfação poder estar aqui depois de Matogrosso & Mathias, e saber que a gente viveu tanta coisa aqui em Barretos ao longo desses anos. Eu estava conversando com o Matão agora no camarim e recordando a primeira vez que eu estive em Barretos. Foi na Festa do Peão de 1975, 77, por aí. Me recordo exatamente como se a primeira vez".