Fabiano abre o jogo e revela como resolve atritos com irmão César Menotti

Embaixadores da 69ª Festa do Peão de Barretos, César Menotti e Fabiano celebram 20 anos de carreira em 2024. Os irmãos são conhecidos por não estarem envolvidos em polêmicas e cultivam uma relação de respeito no dia a dia para terem uma carreira ainda mais longeva no universo sertanejo.

Quem falou que não puxamos [a orelha do outro]? Puxa, sim, mas graças a Deus a gente sabe a hora de discutir, de se acertar.

Fabiano, em entrevista para Splash

Cantor destaca que ele e César jamais deixaram que alguma divergência se tornasse um problema para a relação profissional. "Não tem esse negócio de ficar brigado, de ficar sem conversar, isso não existe não. O respeito é acima de tudo."