Lucca e Califfa selam a paz após briga: 'Não tenho nada contra você'

Com as emoções de assistirem o presente do Hitmaker, Lucca e Califfa selaram a paz durante esta manhã (19), em Estrela da Casa (Globo).

Mimo do Hitmaker

Ao se tornar o 1º Hitmaker do Estrela da Casa, Lucca ganhou como 'mimo' um vídeo com familiares, amigos e fãs enviando carinho para o goiâno ao som de seu cover de "Cuida bem dela". A música de Henrique e Juliano cantada pela sertanejo de 26 anos, o consagrou como Hitmaker na primeira semana do programa.

Seu colegas de confinamento assistiram à recompensa junto com o sertanejo que ficou emocionado com o presente. Lucca não segurou o choro e recebeu o apoio dos colegas.