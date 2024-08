Heloísa, Leidy e Nicole estão na primeira Batalha de Estrela da Casa

Nick Cruz, 26, foi o vencedor da primeira prova Dono do Palco, em que conquistou uma imunidade e a oportunidade de se apresentar no Festival. Com o poder, ele indicou Leidy Murilho para a Batalha.

Votos

Neste domingo, 18, os participantes fizeram uma votação aberta para definir a terceira pessoa que disputaria a preferência do público para permanecer no show.

Nicole recebeu seis votos e foi enviada para a Batalha, ao lado de Leidy Murulho e Heloísa Araújo. Rodrigo Garcia, Califfa, Thália, Mc Mayarah, Ramalho e Evellin foram na brasiliense. Ramalho, 23, foi o segundo mais votado, recebendo votos de Unna X, Nicole, Leidy e Heloísa.

Thália e Lucca foram os outros votados, recebendo um voto cada. Vencedores das provas da semana com direito a indicações diretas para a berlinda, Gael Vicci e Nick Cruz não participaram da votação.

Nesta terça-feira (20), Leidy Murilho, Heloísa Araújo e Nicole Louise se apresentam no Festival, enquanto buscam pela predileção do público para permanecer na casa. Gael Vicci e Nick Cruz também garantiram sua participação no Festival ao ganharem as dinâmicas da semana e garantirem a imunidade.