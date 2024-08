'Motel Destino': Entre arma e gemidos, Fábio Assunção reflete masculinidade

No entanto, o ator recusa julgamentos precoces ao personagem. "Quando precisamos sobreviver, fazemos coisas que até Deus duvida", explica. "E meu personagem é um sobrevivente".

Ele, inclusive, se emociona ao falar da exibição de "Motel Destino" na abertura do 52º Festival de Cinema de Gramado. "É um festival em que já estive algumas vezes, mas mais garoto. Nunca imaginei que ia abrir o Festival de Gramado", diz. "Estou muito emocionado".

No Brasil, o filme "toca" as pessoas de outra forma, diz. "Em Cannes, era um filme de arte. Aqui, conhecemos mais, nos identificamos, conhecemos esse contexto de abandono da sociedade e do estado".

Cinema está mais pudico, e por isso 'Motel Destino' choca

Apesar de ser um thriller erótico, o filme de Karim Aïnouz tem "menos sexo" do que foi especulado, diz Flavia Guerra.

No entanto, ele "choca" por expor cenas mais sensuais em um momento no qual o cinema "se recusa" a isso. "Ficamos meio pudicos no cinema — nacional e internacional", diz. "É um movimento pendular: antes era tão banalizado, e o corpo da mulher era praticamente usado só para enfeitar, e agora voltou atrás demais".