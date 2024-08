Fernanda Montenegro faz leitura gratuita de Simone de Beauvoir em SP

Fernanda Montenegro, 94, fará leitura dramática de obra de Simone de Beauvoir no Parque Ibirapuera, em São Paulo, no dia 18 de agosto.

Peça de sucesso

Fernada Montenegro apresentará mesmo texto de peça de sucesso em cartaz no Sesc 14 Bis, em São Paulo. "A Cerimônia do Adeus" mostra a relação da pensadora francesa com Jean-Paul Sartre nos últimos anos de vida do filósofo.

Evento celebra 80 anos de carreira da artista e seu aniversário de 95 anos, em outubro. Além disso, ainda comemora os cem anos do banco Itaú, responsável por organizar o evento.