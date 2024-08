Com Tiago Abravanel, 'Hairspray' debate gordofobia e racismo no teatro

Não só falar desses corpos gordos, mas da questão da segregação do espaço para as pessoas pretas ocuparem pelo seu talento, pela sua potência. Ainda precisamos falar sobre isso. Claro que o 'Hairspray' tenta trazer alguma leveza, porque afinal de contas é um espetáculo de entretenimento para toda a família.

Tiago Abravanel

Vânia Canto durante o musical "Hairspray", no Rio Imagem: Ricardo Brunini

O musical traz o embate entre pessoas progressistas e outras contrárias às mudanças de costumes nos Estados Unidos da década de 1960. Apesar de ser ambientado há 60 anos, traz diálogos que ainda são vistos por aí, além de personagens carismáticos e referências à cultura pop brasileira, citando a saída de Faustão da Globo, o Teleton, a empresária Marlene Mattos e até as novelas do SBT. "As pessoas vêm aqui e acham que é dublado. Não é dublado não, gente. Não é novela do SBT", diz Tiago, arrancando gargalhas da plateia entre uma cena e outra.

É um entretenimento inteligente e pensante. A gente fala sobre temas importantes da nossa sociedade, mas com muito entretenimento, música e dança. Músicas que não saem da cabeça. Você sai realmente revigorado após assistir 'Hairspray', com tanto de brilho, coro e piada. É uma comédia musical que agrada demais o público, com excelentes atores. Tô muito feliz com a qualidade artística que a gente tem.

Tinno Zani, diretor musical

Cena do musical "Hairspray" Imagem: Ricardo Brunini

Preparação

Tiago conta que, sem dúvidas, "Hairspray" é um projeto que sempre sonhou fazer, desde que conheceu o espetáculo da Broadway, lançado em 2002, quando cursava teatro musical. Na ocasião, viveu a Edna de maneira amadora. Anos depois, em 2009, foi substituto de Edson Celulari em montagem feita em São Paulo. Depois, chegou ao projeto atual, que é uma idealização dele ao lado de Antonia Prado, Rafael Villar e Tinno Zani. "Realizo esse sonho em todos os âmbitos: produzindo, dirigindo e atuando", reforça Tiago.