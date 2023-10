Tirullipa nega assédio na Farofa da Gkay e chama expulsão de 'mimimi'

"Eu estou muito indignada, estou muito mal com o que aconteceu, porque me senti invadida. Isso é assédio, ele não fez isso só comigo, mas com outras mulheres. Isso é uma falta de respeito sem noção do caramba. Acabei de ser informada que ele foi expulso da Farofa, porque ela não compactua com esse tipo de atitude. Estou indignada, era fã desse cara, gostava muito dele", afirmou ela na ocasião.