Dia dos Pais: Fim de semana tem shows e festivais para curtir com o 'velho'

Samuel Rosa está rodando o Brasil com sua turnê solo Imagem: Tomzé Fonseca/AgNews

Da MPB

Na sexta (9), a cantora Céu leva o show do álbum "Novela" para o Audio, em São Paulo; e no sábado (10) Ney Matogrosso estreia sua grandiosa turnê, "Bloco na Rua - Ginga pra Dar & Vender", no Allianz Parque, em São Paulo.

Do metal

Na sexta (9), o Sepultura passa por Santo André (SP) com a turnê de despedida dos palcos, no Clube Atlético Aramaçan, e Kiko Loureiro, ex-Angra e ex-Megadeth, se apresenta na Ópera do Arame, em Curitiba; no sábado (10), é a vez dos paulistas assistirem à performance do guitarrista, com participação de Ron "Bumblefoot" Thal, no Tokio Marine Hall; já no domingo (11), Kiko se apresenta no Opinião, em Porto Alegre.