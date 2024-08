Final do Concurso de Música de Rua Toca Aí! acontece neste sábado

Anati será a próxima a cantar e dançar músicas no estilo pop. Na sequência, Lino e os Lírios prometem muito encantamento e poesia, seguidos por Renato Kola, que transita entre o hip hop e outras expressões artísticas.

Já os Resilientes trazem um som bem latino, no melhor estilo voz e violão. Sonoridade bem diferente da de Matheus Brisa que investe no hip hop e R&B. Para fechar as apresentações, Jeycbass envolverá o público com muito jazz, soul e música preta brasileira.

Especial

O Toca Aí! começa e encerra as apresentações de sábado com shows de convidadas muito especiais. Tabatha Aquino, vencedora da terceira edição do concurso, interpretará canções do gênero rock soul, entre releituras e composições próprias. A artista, que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado musical, já fechou contrato com a Sony Music e uma parceria com Gloria Groove.

Potyguara Bardo, natural de Natal, ficou conhecida pelo seu engajamento político e estética psicodélica. Lançou o primeiro álbum, Simulacre, em 2018 e chama a atenção por suas performances cheias de personalidade.

SERVIÇO

Data: Final - 10 de agosto

Horário: 11h às 17h

Local: Pátio Metrô São Bento | Praça da Colmeia

Endereço: Largo São Bento, 109 - Estação São Bento do Metrô

O evento contará com interpretação em LIBRAS

Site: www.tocaai.art.br

Instagram: @concursotocaai