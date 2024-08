Ouvi 'PORTAL' com Rashid e entendi que um dia vou me despedir da minha avó

"PORTAL" fala sobre processos que precisamos enfrentar e atravessar sozinhos. E foi isso que eu fiz nos 60 minutos ao lado de Rashid no dia em que ele me apresentou seu quinto álbum de estúdio —ele só não sabia.

Naquela manhã chuvosa, cinzenta e fria de São Paulo, enfrentei o metrô lotado com "Cairo" no fone de ouvido. O single de Rashid antecede o lançamento do álbum e leva o nome do seu filho —fruto do casamento com Dani Rodrigues, também sua empresária.

Fui alternando "Cairo" com músicas de outros álbuns do Rashid: "Ver em Cores", "Sobrou Silêncio", "Linha de Frente". E aí voltei pra "Cairo", dei uma chorada e limpei as lágrimas. Eu já sabia que ia dar de cara com um trabalho visceral e, assim como em outras músicas, nelas eu encontraria dúvidas ou respostas. "Vai ser tudo sobre relação?" Fui com esse pensamento para a audição do álbum.