Criolo, Rael e Mano Brown anunciam encontro emblemático do rap em São Paulo

"É uma honra poder dividir o palco com a nossa maior referência na arte, a pessoa que mudou minha vida: Mano Brown", afirma Criolo. "Ele é o mestre dessa poesia que nasce nas ruas e no coração do Capão Redondo, levando sua mensagem para o mundo."

"Também tenho o privilégio de estar ao lado de Rael, um grande amigo de bairro e um talento único, que, com o tempo, se tornou para mim uma referência de alegria, resiliência e musicalidade", explica Criolo. "Rael, com seu sorriso contagiante, é filho da zona sul de São Paulo, do Jardim Iporanga. Que felicidade rara!"