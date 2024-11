'Minha vó gosta de Ja Rule': Mainstreet Festival une gerações do rap no Rio

Ja Rule se apresenta na segunda noite do Mainstreet Festival, no domingo (24), no Rio Imagem: Rômulo Guimarães/CS Eventos

O segundo dia de festival também foi marcado pela potência das mulheres no palco. Quem abriu as apresentações no palco principal foi Budah e, na sequência, diretamente de Cabo Verbe, foi a vez de Soraia Ramos — pela primeira vez no Rio de Janeiro. Já no Palco Assault, B-train e Slipmani representaram as vozes femininas do rap.

Xamã relembra os velhos tempos em participação especial no show de Major RD, no segundo dia de Mainstreet Festival, no domingo (24), no Rio Imagem: Rômulo Guimarães/CS Eventos

Major RD apresentou seu já conhecido show enérgico regado a rock, trap e rap; Xamã, que curtia na plateia ao lado de Sophie Charlotte, subiu ao palco para cantar ao lado do amigo de longa data. Major e os fãs ainda tomaram um susto durante a apresentação. O rapper foi atingido pelo fogo de um dos canhões responsáveis pelo efeito visual do show. Ficou tudo bem.

Sophie Charlotte e Xamã curtem pelo segundo dia o Mainstreet Festival, no domingo (24), na Apoteose, no Rio Imagem: Rômulo Guimarães/CS Eventos

O anfitrião Orochi subiu ao palco pela segunda vez no Mainstreet Festival. No primeiro dia, o rapper apresentou seu show completo; neste domingo fez participação no show de PL Quest.