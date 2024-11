Atrações femininas crescem no Mainstreet, festival de rap dominado por eles

Cria de Duque de Caxias (RJ), Slipmami é um dos nomes mais promissores da nova cena rap/trap e de outras vertentes presentes em seu shows, que vão do funk ao rock. Com 19 milhões de visualizações no YouTube, a jovem artista se apresenta novamente no Mainstreet Festival este ano, com a promessa de entregar um show cheio de novidades, como as músicas de seu recente álbum de estreia, "Malvatrem".

As rappers Azzy e Slipmami durante apresentação no Mainstreet Festival em 2023; elas se apresentam novamente em 2024 Imagem: Divulgação

Já Budah faz a sua estreia no evento representando a cena rap e R&B do Espírito Santo. Indicada como "Melhor Flow Internacional" no BET AWARDS 2024 e com cerca de 3,5 milhões de ouvintes, é dona de letras marcantes que costumam abordar o espaço da mulher em um meio musical majoritariamente masculino.

Neste ano, ela lançou seu primeiro disco, "Púrpura". Mas ao longo da carreira Budah coleciona projetos com Djonga, Projota, Vulgo FK, MC Cabelinho e Cynthia Luz, além de participar do "Poesia Acústica #12".

Muito animada para apresentar 'Púrpura' no palco do Mainstreet Festival. Vai ser mais do que um show, é um convite para o público mergulhar comigo em cada letra porque esse álbum é minha essência, minha jornada. Além disso, poder cantar outras músicas da minha trajetória que me fizeram chegar aqui. Só agradecendo e muito feliz de estar nesse line. Budah

A baiana Duquesa está também pela primeira vez nos palcos do Mainstreet Festival levando produções que transitam do R&B ao trap, e letras com altas doses de auto-estima feminina. Neste ano ela liberou o álbum "Taurus", carregado de feats com nomes como Baco Exu do Blues, Tasha e Tracie e Urias. No Youtube, acumula mais de 43 milhões de plays e está indicada como "Revelação do Ano" e "Música Urbana do Ano" no Prêmio Multishow 2024.