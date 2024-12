Com curadoria de KL Jay, projeto musical regrava clássicos do rap nacional

Com produção executiva e idealização de Mariana Paulino e direção artística de DJ Kl Jay, o projeto "A Mensagem" é inspirado pela icônica faixa "The Message", de Grandmaster Flash & The Furious Five. O recém-lançado álbum traz releituras de grandes clássicos do rap brasileiro, com regravações de MCs de diversas gerações e de todos os cantos do Brasil.

Como é o lançamento

O álbum apresenta novas interpretações para músicas de ícones como Rappin' Hood, Marcelo D2 e Edi Rock. Cada faixa conta com um MC, produtor e beatmaker diferentes, totalizando mais de 20 artistas colaborando neste projeto único. Mariana Paulino compartilha que a produção começou em junho de 2023, destacando a sinergia e autonomia do projeto que celebra os 50 anos da cultura Hip Hop com união, respeito e muito talento.

Durante o processo de curadoria, Kl Jay se propôs a mostrar a potência do rap em todo o Brasil, convidando artistas e escolhendo clássicos do rap de diversas regiões. A força do estilo vai além de São Paulo, como exemplificado nas faixas "Minha Cultura", composta por Guedes e gravada pelo MC Zudizilla, com Karol de Souza e produção de Laudz e Cabes, representando o Sul do país. Além disso, a faixa "É o Crime", composição de GOG, foi regravada por Murica e Iuri Rio Branco, com produção de B no Beat, representando o Centro-Oeste.