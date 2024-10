Nova Cena: veja fotos inéditas do 1º reality musical brasileiro da Netflix

O vencedor leva um prêmio de R$ 500 mil e uma participação na 5ª temporada de "Sintonia". Para Filipe Ret, toda a cena vai sair ganhando: "O reality só contribui para a expansão da cultura, o público vai ver a seriedade e o comprometimento dos artistas".

Ao longo de seis episódios, os jurados guiam e aconselham os participantes. "Nova Cena é uma oportunidade de nós, como jurados, nos aproveitarmos do lugar onde chegamos para trocar uma ideia olho no olho com quem está começando e, talvez, dar um conselho que possa mudar a vida e a carreira da pessoa para sempre", reflete Djonga.

Para Tasha, o lançamento do reality é um reflexo da importância da cena. "O rap e o trap nunca estiveram tão em evidência quanto agora no Brasil, é algo que salva muitas vidas", conta. Confira as novas fotos dos jurados no cenário das batalhas de rima:

Djonga é um dos jurados do reality 'Nova Cena' Imagem: Vans Bumbeers/Netflix

Tasha & Tracie são juradas no reality 'Nova Cena' Imagem: Vans Bumbeers/Netflix