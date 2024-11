Encerramento da Boogie Week tem show dos Racionais MC's ao vivo no Podpah

Nesta sexta-feira (29), os Racionais MC's se apresentam no espaço Unimed, em São Paulo, finalizando o evento da Boogie Week. Com ingressos esgotados, o show terá transmissão ao vivo pelo canal do Podpah, um dos maiores do Youtube. Assim o público vai poder assistir à segunda e última apresentação no ano do maior grupo de rap do Brasil ao vivo.

O que vai rolar

A intenção, segundo os Racionais, é aproximar o público que não teve condições para curtir a primeira apresentação ao vivo, no dia 22. Além de proporcionar uma nova experiência, como foi feita na live no canal do Youtube durante a pandemia.

A Boogie Naipe, produtora de Mano Brown, desenvolveu uma estrutura potente. Comprova assim a excelência preta não só no evento Boogie Week como também na apresentação do grupo.