Mainstreet Festival sofre três baixas e MC Cabelinho vira atração principal

Neste fim de semana, o samba dá lugar ao trap e ao hip hop na Praça da Apoteose, que recebe a segunda edição do festival da Mainstreet Records, gravadora liderada por Orochi. O Mainstreet Festival reúne nomes de diferentes vertentes dentro do estilo; o segundo dia acontece neste domingo (24)

O que rolou

No primeiro dia de apresentações, no sábado (23), o palco principal do evento recebeu Azzy, Leall, Bin, Oruam, Duquesa, Veigh, o anfitrião da noite Orochi e Cabelinho — nome do line mais aguardado pelo público do dia. Mas o evento também contou com baixas: Poze, Bielzin e Rennan da Penha, que estavam confirmados entre as atrações, não se apresentaram.

A edição 2024 dobrou de tamanho, passou a ter dois dias e uma estrutura maior. Reunindo jovens de diferentes regiões, o festival demonstra o domínio do trap no Rio de Janeiro. A maior parte do público não tinha mais de 20 anos e vestia preto - cor que associam a gravadora Mainstreet.