Rapper Major RD se queima durante apresentação no Mainstreet Festival

Enquanto se apresentava no Mainstreet Festival, Major RD acabou se queimando após ser atingido por um lança-chamas que ficava a beira do palco.

O que aconteceu

O rapper estava cantando uma de suas canções, quando acabou colocando o pé em uma máquina que soltava fogo e foi atingido pelas chamas. O artista foi rapidamente atendido pela equipe de bombeiros presente no local: "Vai ter que me pagar indenização, me machuquei em horário de trabalho... Mas acontece, normal, mais um dia", disse ele, levando tudo no bom humor.

O cantor publicou o vídeo do momento nas redes e mostrou que ficou tudo bem após do ocorrido. "Já dizia meu mano Djonga, Fogo nos artistas. Obrigada Mainstreet Festival , tava tudo lindo", escreveu ele na legenda do post.