Terra e Paixão: Resumo dos capítulos da novela da Globo (14/9 a 23/9)

Quinta-feira, 14 de setembro

Antônio estranha a presença de Marino no hospital. Seguindo o plano de Irene, Miguel sugere que Aline arrume um sócio para bancar as despesas da segunda fase da pesquisa de suas terras. Angelina repara que o filho de Graça tem um sinal de nascença atrás da orelha. Marino concorda em ficar distante do filho, sem aceitar a tentativa de suborno de Tadeu. Caio diz a Aline que avaliará uma forma de conseguir o dinheiro da segunda fase da pesquisa. Ademir e Flor se casam. Silvério entrega um relatório a Irene sobre o passado de Agatha e a existência de um filho que mora na Europa. Antônio dança com Agatha na festa de casamento de Ademir.

Sexta-feira, 15 de setembro

Irene flagra Antônio com Agatha. Marino mente para Lucinda, dizendo que não é pai do filho de Graça. Irene mostra a Antônio o relatório sobre Agatha, tentando convencer o marido de que ele está sendo enganado pela mãe de Caio. Jonatas tenta alertar Gentil sobre o caráter duvidoso de Agatha. Andrade assume o lugar do motorista do caminhão ao notar que ele está sem condições de dirigir. Irene se preocupa com o silêncio de Antônio. Antônio pergunta a Agatha se ela voltou a enganá-lo de novo. Marino avisa a Caio que Dalva acordou do coma. Dalva fica apavorada ao ver Sidney ao lado de sua cama, disfarçado de enfermeiro.

Sábado, 16 de setembro

Sidney ameaça Dalva. Antônio diz a Agatha que não sabe mais se acredita na ex-mulher. Dalva acusa Jonatas de ter mandado Ernesto sabotar os freios do carro em que Daniel morreu. Andrade conta a Mara sobre a atitude do motorista. Irene solicita um empréstimo para Franco e pede discrição ao gerente do banco. Tadeu pede um vestido de festa emprestado a Yandara da boutique de Graça e pede segredo à vendedora. Aline deixa Caio furioso ao defender Jonatas. Anely sai com Tadeu e Luigi segue os dois. Aline convence Caio de que Jonatas é inocente. Antônio ameaça Jonatas, e Agatha defende o filho.

Segunda-feira, 18 de setembro

Marino ameaça dar voz de prisão a Antônio. Jonatas agradece Agatha por ter salvado sua vida. Marino promete a Antônio que encontrará a pessoa responsável pela morte de Daniel. Hélio revela a Petra que está gostando dela. Anely troca de lugar com Nice na noite de amor com Tadeu, sem que o marido de Gladys perceba. Serjão discute com Andrade. Aline confronta Vinícius sobre a proposta de sociedade na exploração de suas terras.

Terça-feira, 19 de setembro

Vinícius avisa a Irene que Aline não aceitou a proposta. Gladys dá conselhos a Andrade. Tadeu conta a Enzo sobre a noite que teve com Anely, sem saber que era com Nice. Miguel incentiva Aline a fechar sociedade com Vinícius. Dalva foge do Hospital. Antônio convida Franco para jantar em sua casa. Anely conta a Luigi sobre o acordo que fez com Nice. Lucinda flagra Marino visitando o bebê de Graça e estranha. Rodrigo comunica a Caio e a Aline que não encontrou nenhuma restrição ao nome ou ao CPF de Vinícius. Caio aconselha Aline a aceitar a sociedade com Vinícius.

Quarta-feira, 20 de setembro

Aline promete a Caio que pensará sobre a sociedade com Vinícius. Agatha promete a Jonatas que devolverá o dinheiro que Gentil lhe deu. Jonatas perdoa Agatha. Jonatas conta a Caio e Agatha que Dalva morreu. Irene não gosta de ver Hélio com Petra. Irene disfarça quando Luigi pergunta sobre a tragédia que Petra teria cometido no passado. Agatha estranha ao ver Petra e Hélio juntos. Agatha convence Aline a aceitar a sociedade com Vinícius. Franco apresenta Yandara ao seu pai. Jurecê prevê que Yandara corre perigo.

Quinta-feira, 21 de setembro

Jurecê pede ajuda a Caio para tirar Yandara da casa de Antônio. Jurecê deixa Yandara envergonhada ao entrar na casa de Antônio avisando que foi buscar a neta porque algo de ruim vai acontecer lá. Flor deixa claro a Ademir que não mudará seu jeito de ser só porque casou com ele. Tadeu teme que a previsão de Jurecê aconteça. Petra acha que Rodolfo, pai de Franco, é o homem que abusou dela no passado. Petra manuseia uma arma de Antônio e atira na direção de Rodolfo. Caio acorda assustado dizendo que sonhou com um tiro.

Sexta-feira, 22 de setembro

Angelina diz a Caio que Petra estava instável e acabou atirando sem querer no pé de Hélio. Marino diz a Lucinda que ele não merece o amor da gerente da cooperativa, por conta dos erros que cometeu. Ademir pede a Agatha para cuidar de Rosa enquanto ele vai atrás da Flor. Hélio sustenta a história de Antônio e conta a Marino que o tiro foi um acidente, e que a arma disparou sem querer, por ele mesmo. Petra pede desculpas a Hélio. Aline aceita ser sócia de Vinícius.

Sábado, 23 de setembro

Caio deixa claro para Vinícius que lerá a proposta da sociedade antes de Aline assinar. Marino diz a Graça que pensa em deixar Nova Primavera. Hélio aconselha Luigi a cuidar melhor de Petra. Vinícius avisa a Irene que Aline aceitou a sociedade. Antônio revela a Agatha que a ama e que não pode deixá-la ir embora da cidade. Jonatas demonstra a Aline que desconfia de Vinícius. Franco avisa a Yandara que Jurecê fez bem em tirá-la da casa de Antônio. Yandara comunica a Franco que resolveu se casar com Rudá. Luigi avisa a Anely que eles não podem mais se ver. Irene flagra Agatha saindo do carro de Antônio. Ramiro salva Agatha de ser atropelada por Irene.