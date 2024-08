Piovani fica 'ouriçada' com suposto affair de Sandy: 'Será que tem irmão?'

Luana Piovani, 47, deu seu 'parecer' sobre o médico Pedro Andrade, 34, apontado como o novo affair de Sandy, 41.

O que aconteceu

A atriz não escondeu seu deslumbramento com a beleza do rapaz - a ponto de questionar se ele não teria um irmão que ela pudesse conhecer. "Gente! Será que esse boy tem irmão?", indagou a ex de Pedro Scooby, 35, ao comentar o assunto nas redes sociais.

Na continuação do post, ela recordou uma declaração polêmica de Sandy à revista Playboy, em 2011, sobre considerar possível "ter prazer anal". "Só consigo pensar na Sandy agora se divertindo. Lembra da única declaração polêmica dela, sobre 'cool'? Só eu pensei nisso?"