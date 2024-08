Por que Zé Beltino não faz sexo com Blandina em 'No Rancho Fundo'?

No capítulo de sexta-feira (2), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Zé Beltino (Igor Fortunato) revela porque ainda não fez sexo com Blandina (Luisa Arraes) mesmo após o casamento.

O que vai acontecer

Após fugir mais uma vez da esposa, o irmão de Quinota (Larissa Bocchino) vai dormir no galpão com Aldenor (Igor Jansen). "Zé Beltino? Tu vai dormir aqui? E tua mulher, macho?", pergunta o afilhado de Zefa Leonel (Andrea Beltrão). "Melhor ficar longe de Blandina enquanto me curo... Blandina e eu é fogo em palha seca, nunca que apaga!", responde o outro.