Após confrontar Deodora, Zefa Leonel descobre tatuagem secreta da vilã

O pai de Zé Beltino (Igor Fortunato) vai até o bordel negociar com Deodora. Seu Tico Leonel está disposto a comprar o estabelecimento para Caridade.

Ao ficar sabendo da nova aproximação de seu marido com sua inimiga, Zefa Leonel vai até o cabaré confrontar a sócia de Vespertino (Therdelly Lima). Ao chegar lá, ela logo parte para a briga com Deodora.

Durante a agressão, Zefa Leonel acaba rasgando a roupa de Deodora. Com isso, a tatuagem que a malvada fez em homenagem ao filho que matou por engano aparece.

A mãe de Quinota (Larissa Bocchino) fica sem jeito ao ver o desenho no corpo da inimiga, pois sabe sua dor pela morte do herdeiro. Depois que Seu Tico e Zefa Leonel saem do local, Deodora sofre ao relembrar a culpa pela morte de Tertulhinho (Renato Góes).

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.