Rapper Rael revê trajetória no minidoc 'O Caminho, da Quebrada até o Lolla'

Rael cresceu no Jardim Iporanga, na zona sul da capital paulista, a poucos minutos do Autódromo de Interlagos, onde rola o Lollapalooza Brasil. A trajetória artística do cantor e rapper, do início da carreira ao palco do festival, onde se apresentou neste ano, é revisitada no minidoc "O Caminho, da Quebrada até o Lolla", lançado na quarta (24).

O que aconteceu?

O dia 24 de março de 2024 ficou marcado na história do cantor e compositor Rael, quando ele subiu ao palco do Lollapalooza Brasil para a sua primeira apresentação solo no festival. Os registros do processo de preparação e dos momentos que antecederam o show resultaram em um minidocumentário, "O Caminho, da Quebrada até o Lolla" — leia a crítica de Splash sobre o show.

Ao longo de três episódios, Rael revisita os palcos e as histórias que o transformaram em um dos cantores mais plurais da música brasileira contemporânea. O mini doc, produzido pela Laboratório Fantasma, será disponibilizado em três dias seguidos no canal do YouTube do artista, a partir desta quarta (24), às 18h.