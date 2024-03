Rael une no Lolla gerações diferentes do rap paulista: Emicida e Mano Brown

Lollapalooza 2024: Rael se apresenta no Palco Alternativo Imagem: Nathalia/Divulgação

Apoiado por banda excelente, Rael solta suas rimas em faixas como "Ela Me Faz" sobre um belo suingue. Teve homenagem a Djavan, com uma versão soul de "Linha do Equador", e a Bob Marley, com "Stir it Up".

Com Emicida no palco, veio a faixa "O Hip Hop É Foda", e ouvindo o flow afiado dos dois, não dá para discordar. E a dupla ainda solta "Levanta e Anda", de Emicida.

Ao chamar Mano Brown, Rael revelou a reverência que tem pelo líder dos Racionais. E foi a hora de "Eu Te Proponho" e a incisiva "Vida Loka parte 1", dos Racionais. Mano Brown no palco é covardia: rima como ninguém e sabe comandar um show.

Com uma banda ótima, o talento de Rael e convidados como esses, não tem jeito: o show foi um dos pontos altos do Lolla.