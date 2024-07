Cantar na Chic Show é 'realização como artista preto paulistano', diz Rael

O cantor, compositor e multi-artista Rael se apresentou neste sábado (13), no festival da Chic Show. Liderada por Luizão, a equipe dessa festa ajudou a influenciar o pensamento do negro paulistano no século 20.

O que aconteceu?

A festa que surgiu nos anos 1970, em meio a um período de ditadura militar no Brasil, celebra 50 anos em um grande evento. A comemoração também traz participações de Mano Brown, Criolo, Sandra de Sá e da artista americana Lauryn Hill.

Sendo um artista de origem da cultura hip hop e da música rap, Rael citou em seu show a importância da festa para a auto-estima do povo preto paulistano. O cantor celebrou que, hoje, está sendo a sua primeira festa da Chic Show e relembrou das histórias de parentes mais velhos sobre o quanto ela foi fundamental para construção da identidade preta de uma geração.