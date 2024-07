O que a trajetória do rap nos EUA ensina sobre o futuro do funk

Segundo o Washington Post, nos últimos 30 anos, mais de 500 rappers tiveram suas composições citadas contra réus durante julgamentos. "Artistas de todos os tipos devem poder criar sem medo de perseguição injusta e preconceituosa", disse Gavin Newsom, então governador da Califórnia, na época.

André Morrissy, diretor da GR6 Music Imagem: Reprodução/UOL

Na ausência de leis, a indústria do funk vê o sucesso comercial como sinal de maior aceitação do funk. André Morrissy é diretor da GR6 Music, uma das maiores produtoras de funk do mundo. Ele aponta que, há cinco anos, procurava marcas para parcerias com os MCs, e recebia negativas. "Hoje em dia, o caminho é inverso. Elas estão procurando a gente", relata em conversa com Splash.

Quando toca, ninguém fica parado

O mercado brasileiro é o que mais consome o seu próprio produto, diz Morrissy. E há potencial para esse consumo crescer ainda mais com o aumento do acesso à internet. "O consumo na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, já alcançou praticamente o teto. Todo mundo assina [streamings], todo mundo tem internet de qualidade. Aqui no Brasil, a gente está trabalhando com 20%, 30% do nosso potencial."

Além do crescimento interno, há uma expansão global do consumo de funk e de música latina. "A gente entende que a batida do funk atrai, independentemente do entendimento da letra, assim como aconteceu com o reggaeton".