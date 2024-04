Anitta sobre funk proibidão: 'Quando é homem cantando, ninguém fala nada'

A artista explicou o conceito do álbum: ensinar como se faz funk. "O álbum tem a ideia de ensinar para as pessoas como faz funk para inglês e espanhol. Sempre que um artista internacional tenta fazer funk, eu não sinto que fica com a cara do Brasil, a proposta do álbum é dar esse direcionamento: para ficar com a cara do Brasil é mais ou menos assim", disse Anitta em coletiva de imprensa em que Splash estava presente.

É bem diferente, porque a gente tem que achar palavras que impactassem na hora que escutam, no mesmo jeito em português. Em algumas a gente não teve saída, e teve que colocar em português, mesmo.

O "Funk Generation" só existe porque Anitta achou que ia morrer. A cantora não citou datas, mas lembrou que ficou "muito doente" e mal conseguia levantar da cama. Em dezembro de 2022, ela revelou que precisou tratar o Epstein-Bar.

A artista começou o álbum à distância, com a ajuda dos produtores. "Eu tava na cama, não conseguia fazer nada. [Pensei:] 'já que eu vou morrer, vou fazer um álbum que eu goste'... Esse álbum não segue a fórmula do que é sucesso hoje, do que é mainstream, ele segue a minha cabeça mesmo", explicou. "Depois que ficou pronto, eu fiquei bem, fui a várias coisas, jornadas espirituais. Tirei todo esse vudu de mim".

A cantora e sua equipe se inspiraram em samples e estilos diferentes de funk: melody, baile de corredor, proibidão, explícito, etc. "Para ter todos os tipos de dança, passinho, rebolar, tudo [...] Acho que o Brasil tá gostando tanto por isso, porque tá bem no nosso estilo".

Anitta disse que sua equipe tentou trocar um trecho de "Lose Your Breath", que é "fode pra caralho", no repeat. "A gente tentou trocar e nada ficava tão legal, tão divertido e empolgante como essa letra. Deixamos assim porque importa é dançar".