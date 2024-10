Toca Trends: DJ Leo Sheik explica os beats de funk do momento

"O beat é uma questão regional, tem lugar que chamamos o automotivo de uma forma, mas em outra região ele é construído de outra forma e com outro nome", diz o DJ.

Ele cita, como exemplo, o Mega, como é conhecida a produção na zona Sul de São Paulo, e o Beat ZN, com a produção voltada para a zona Norte. "Geralmente os caras costumam usar um grave estéreo e um grave contínuo, ele meio que bate no contratempo do beat atual."

Para além das tendências atuais, há batidas que não saem da moda quando o assunto é funk. É o caso do tamborzão. "É aquele beat contagiante que quando toca ninguém fica parado. Como é um beat que já está inserido aqui na nossa cultura desde o início até os dias de hoje, ele fala por si só."