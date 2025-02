Oruam analisa lei contra funk com apologia ao crime: 'Virei pauta política'

Eles sempre tentaram criminalizar o funk o rap e o trap coincidentemente o universo fez um filho de traficante fazer sucesso, eles encontraram a oportunidade perfeita pra isso, virei pauta política mas oq vcs não entendem que a lei anti-Oruam não ataca só o Oruam mas todos… -- 🅞🅡🅤🅐🅜 22 🃏 (@mauro_davi6) February 12, 2025

Quem é Oruam?

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido artisticamente como Oruam, nasceu em 2001, no Rio de Janeiro. Ele é um dos principais nomes do trap nacional e acumula mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e suas músicas são relacionadas ao cotidiano de guetos e comunidades.

Oruam começou a se destacar no cenário do trap em 2021, quando lançou a música "Invejoso", ao lado de Chefin, Jhowzin e Raffé. A faixa viralizou nas plataformas digitais e abriu caminho para sua consolidação no gênero. No ano seguinte, ele participou de "Poesia Acústica 13", um dos projetos mais influentes do rap nacional, e, em 2023, esteve no álbum "VILÃ", de Ludmilla, na faixa "Malvadona".

O sucesso levou Oruam a assinar contrato com a gravadora Mainstreet Records, criada por Orochi, e a colaborar com grandes nomes do trap e do funk, como MC Ryan SP, MC Daniel e Xamã. Seu repertório inclui hits como: "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", "Terra Prometida", que ganhou uma versão especial com João Gomes, "Rolê na Favela de Nave" e "Para de Mentir".

Oruam é filho de Marcinho VP, apontado como líder do Comando Vermelho e preso desde 1996. O rapper nunca conviveu com o pai, mas já declarou publicamente sua admiração por ele. No Lollapalooza 2024, subiu ao palco usando uma camisa com a imagem do traficante e pediu sua liberdade. Além disso, ele tatuou o rosto do pai no peito e também o de Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, na barriga.